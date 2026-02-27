حبست الحاجة نادية أحمد عبدالحليم زين دموعها، لكنها لم تستطع إخفاء تأثرها وهي تعتلي منصة التكريم في احتفالية حفظة القرآن الكريم بقرية كفر الحمادية بمركز بركة السبع، بعد أن فوجئت باختيارها "أمًا مثالية" تقديرًا لموقف إنساني ترك أثرًا واسعًا في قريتها.

"مكنتش متوقعة التكريم"

قالت الحاجة نادية بصوت يغلبه البكاء: "مكنتش متوقعة تكريمي أمًا مثالية"، مؤكدة أن ما فعلته لم يكن بحثًا عن تقدير، بل وفاءً لزوجها الراحل الحاج حسن إسماعيل عمر، الذي عُرف بين أبناء القرية بسعيه الدائم في أعمال الخير.

وأضافت الحاجة نادية: "زوجي كان يسعى في الخير، وأردت ألا تنقطع أعماله"، مشيرة إلى أن المال الذي تبرعت به كان ميراثًا عنه، فقررت أن تواصل به طريق العطاء الذي بدأه.

تبرع بشقتين لمستوصف طبي

تبرعت الحاجة نادية بشقتين في عقار ورثته عن زوجها، ليُحوَّلا إلى مستوصف طبي يخدم أبناء القرية، ويوفر الرعاية الصحية للأسر البسيطة، بدلًا من تكبد مشقة الانتقال إلى المدن المجاورة.

لاقى هذا التبرع ترحيبًا واسعًا من الأهالي، الذين اعتبروا ما قدمته صدقة جارية تحمل اسم زوجها وتستمر في إفادة الأجيال القادمة.

تكريم 257 من حفظة القرآن

شهدت الاحتفالية تكريم 257 من حفظة القرآن الكريم من شباب القرية، إلى جانب تكريم المحفظين، والأب القدوة، والأم المثالية، ضمن فعاليات المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم.

حضر الفعالية الشيخ محمود خليفة مدير إدارة أوقاف بركة السبع، والنائب محمد العدوي عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، والدكتور محمد محمود القويسني من علماء الأوقاف بالمنوفية، وسط أجواء غمرتها الفرحة والفخر بأبناء القرية.

سيرة عطاء لا تنقطع

تحولت لحظة تكريم الحاجة نادية إلى مشهد إنساني مؤثر، حيث وقفت تبكي بين أبناء قريتها، الذين ردوا لها الجميل بالتصفيق والدعاء، مؤكدين أن ما قدمته ليس مجرد تبرع بعقار، بل رسالة وفاء وعطاء تمتد لأجيال قادمة، وسط التقاط الأهالي لصور تذكارية معها.