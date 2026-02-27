ضبط شخصين بدمياط لتورطهما في أعمال بلطجة تجاه طبيبة وأسرتها

كشفت الأجهزة الأمنية بدمياط، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شقيق زوجها وطرف آخر بممارسة أعمال بلطجة تجاه صاحبة الحساب وأسرتها.

وتوصلت التحريات أن صاحبة الحساب، طبيبة أسنان ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، أفادت بوجود خلافات بين زوجها وإثنين من أشقائه ووالده، بسبب سكنها وزوجها بشقة مملوكة لوالد الزوج، ورغبة الأخير في إخراجهما منها، مع تسجيل عدة وقائع تعدٍ متبادلة بالسب، تم تحرير محاضر بشأنها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الطرفين، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.