كشفت التحقيقات في مقتل فاطمة خليل، المعروفة إعلاميًا باسم "عروس بورسعيد"، داخل منزل خطيبها بمنطقة الكاب جنوب بورسعيد، عن تفاصيل جديدة في الواقعة، التي بدأت بخلاف بينها وبين زوجة شقيق خطيبها حول شقة الزوجية، وانتهت بجريمة مأساوية هزت الرأي العام.

سر الإسدال وراء الجريمة

أوضحت التحقيقات أن المتهمة، دعاء، استغلت الإسدال الذي كانت ترتديه المجني عليها لخنقها، ما أدى إلى وفاتها فورًا، في حادثة صادمة للمجتمع المحلي.

إجراءات أمنية ونيابية مشددة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة الفتاة داخل شقة خطيبها، وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى 30 يونيو تحت تصرف النيابة العامة.

استجواب الشهود والتحريات الموسعة

باشرت النيابة العامة استجواب جميع المتواجدين داخل المنزل وقت الحادث، بعد تضارب أقوال الشهود حول ملابسات الوفاة، ما أثار الشبهات بوجود شبهة جنائية، لتبدأ التحريات الموسعة لكشف ملابسات الجريمة.

دوافع الجريمة وخلفيتها

أظهرت التحريات أن المتهمة ارتكبت الجريمة بسبب خلاف على شقة الزوجية، بعد أن عرض زوجها على خطيب الضحية الانتقال إلى شقة أصغر وترك الشقة الأكبر لهما، ما أدى إلى تصاعد الخلاف الذي تجدد يوم الواقعة وانتهى بالجريمة.

قرارات النيابة واستمرار التحقيقات

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة القضية، مع استمرار تحريات الأجهزة الأمنية واستجواب الشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية النهائية.

