أول تعليق من رئيس اتحاد تنس الطاولة على أزمة ثنائي المنتخب

علق أشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، على أزمة ثنائي المنتخب الوطني عمر عصر ومحمود أشرف، خلال المشاركة في بطولة أفريقيا أمس الأحد.

وقال أشرف في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "لدي حالة استغراب كبيرة، على موقف محمود ورفضه تحية عمر، كما أنني استغربت ردة فعل عمر القوية".

وأضاف: "مكنش ينفع نكبر الموضوع للدرجة دي، طالبت محمود نجلي، بعدم الصعود إلى المنصة أمس، لأنني لا أضمن ردود الأفعال في هذا التوقيت".

وتابع: "سيكون هناك تحقيق في الواقعة، وسيتم توقع عقوبات وفقا لنتيجة التحقيق، وستطبق حتى لو على نجلي".

واختتم أشرف تصريحاته: "لا بد من اعتذار محمود لعمر، لأنه الأصغر، وكذلك عمر بالنسبة لنا هو القدوة".

وكانت مباراة منتخب مصر أمام النيجر أمس، في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة، شهدت مشادة قوية بين الثنائي عمر عصر وزميله بالمنتخب محمود أشرف. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

