محمد فضل يعلق على تجاهل الخطيب لشكر حسام غالي

كتب- محمد عبدالهادي:

عبر محمد فضل لاعب الأهلي السابق، عن رفضه لتجاهل محمود الخطيب عن شكر حسام غالي، وذلك بعد انقضاء فترة المجلس القانونية للأعضاء.

ووجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية لكلٍّ من محمد شوقي ‏ومهند ‏مجدي والدكتور محمد سراج الدين ومى عاطف، أعضاء مجلس الإدارة، على ‏جهودهم الكبيرة ‏التي بذلوها في خدمة النادي طوال السنوات الماضية، بعدما تأكد عدم وجودهم في الانتخابات المقبلة معه.

وقال محمد فضل عبر راديو أون سبورت: مينفعش ميكونش فيه شكر لحسام غالي".

وواصل:" أنا بوجه الدعوة للكابتن الخطيب والدكتور سعد شلبي يشكروا حسام غالي زي ما شكروا المحترمين الأربعة في البيان، أتمنى يكون في تراجع عن البيان اللي نزل.

الخطيب يعلن قائمته لانتخابات الأهلي

وأعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قائمته لخوض انتخابات النادي المقبلة، التي تقام يومي 30 و31 أكتوبر الحالي.

وشهدت قائمة محمود الخطيب، غياب المنتج الفني هشام جمال، الذي انتشرت أنباء عن وجوده خلال الفترة الماضية، وضمت كل من:

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام

ويتقدم محمود الخطيب بأوراق ترشحه لانتخابات النادي الأهلي، قبل غلق باب الترشح، غدا الجمعة 3 أكتوبر.