كأس العالم تحت 20 عاما

البرازيل - شباب

1 2
02:00

المغرب - الشباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

32 23
17:15

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

برشلونة

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

سلتيك

0 0
19:45

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

فنربخشة

0 0
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

أستون فيلا

"محاولات عربية ومحلية".. هل يظهر عمرو زكي قريبا بعد شائعة مرضه؟

كتب : محمد خيري

05:49 م 02/10/2025
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي
    عمرو زكي
    عمرو زكي
    عمرو زكي
    عمرو زكي
    عمرو زكي
    عمرو زكي
    عمرو زكي
    عمرو زكي
    عمرو زكي
    عمرو زكي
    عمرو زكي 1
    عمرو زكي
    عمرو زكي نجم الزمالك السابق
    عمرو زكي
    عمرو زكي

كشف صابر زكي، شقيق عمرو زكي، نجم الزمالك السابق، موقفه من العودة للظهور مرة أخرى عبر شاشات التلفزيون خلال الفترة المقبلة.

وتداول عددا من الإعلاميين، خلال الساعات الماضية، معاناة عمرو زكي من وعكة صحية شديدة، خلال الفترة الحالية، وهو ما نفاه اللاعب بنفسه.

وقال "صابر" في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "تواصلت مع عمرو اليوم وهو كان مستاء من ما يتم تداوله، وكان هناك اقتراح لظهوره على إحدى القنوات العربية، خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن لم يتم الحسم حتى الآن".

وأضاف: "هناك أيضا بعض القنوات المحلية تحاول ظهور اللاعب معها، ولكنه يرفض في الفترة القليلة المقبلة لأسباب خاصة، وربما تتغير الأمور خلال الفترة المقبلة.

وكان عمرو زكي نفى معاناته من أي أمراض أو تضرر في صحته، مؤكدا أنه مستاء من مثل هذه الشائعات التي تؤدي إلى قلق أسرته.

