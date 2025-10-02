"محاولات عربية ومحلية".. هل يظهر عمرو زكي قريبا بعد شائعة مرضه؟

كشف صابر زكي، شقيق عمرو زكي، نجم الزمالك السابق، موقفه من العودة للظهور مرة أخرى عبر شاشات التلفزيون خلال الفترة المقبلة.

وتداول عددا من الإعلاميين، خلال الساعات الماضية، معاناة عمرو زكي من وعكة صحية شديدة، خلال الفترة الحالية، وهو ما نفاه اللاعب بنفسه.

وقال "صابر" في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "تواصلت مع عمرو اليوم وهو كان مستاء من ما يتم تداوله، وكان هناك اقتراح لظهوره على إحدى القنوات العربية، خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن لم يتم الحسم حتى الآن".

وأضاف: "هناك أيضا بعض القنوات المحلية تحاول ظهور اللاعب معها، ولكنه يرفض في الفترة القليلة المقبلة لأسباب خاصة، وربما تتغير الأمور خلال الفترة المقبلة.

وكان عمرو زكي نفى معاناته من أي أمراض أو تضرر في صحته، مؤكدا أنه مستاء من مثل هذه الشائعات التي تؤدي إلى قلق أسرته.