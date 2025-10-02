كشف ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، تفاصيل تواجد أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الأهلي في الاحتراف في نادي ليرز البلجيكي، عندما كان يملك النادي وقتها، وتدخل والده لمنح تعليمات لحسام غالي.

وقال ماجد سامي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "في فترة وجود زيزو مع ليرس البلجيكي، كان يلعب بجوار حسام غالي في خط الوسط، وكان والده يتصل بي بعد المباريات ويطلب مني أن أتحدث مع حسام غالي لأخبره بما يجب أن يفعله داخل الملعب".

وأوضح: "كان ذلك صعبًا جدًا بالنسبة لي، كيف أذهب إلى كابتن منتخب مصر وأقول له إن والد زيزو يطلب منك أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا".

وأكمل: "زيزو كان بإمكانه أن يحقق نجاحًا ضخمًا لو استمر في أوروبا، لكنه عاد بسبب عدة عوامل، أبرزها المقابل المادي، إضافة إلى ضغط المنافسة داخل الفرق الكبرى"