وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية بسبب الهجوم الذي تعرض له محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الأبيض السابق، على خلفية انتقاده للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الإرهاب الإعلامي اللي بيتطبق من إعلام الأهلي بقاله سنين على ولاد النادي قبل ولاد المنافسين لاي حد يعترض على سياسة إدارة النادي بدأ يتطبق في الزمالك".

وأضاف: "شيكابالا قال رأيه في الماتش وان المدرب لازم يمشي وأنه السبب الرئيسي في ظهور الفريق بالشكل ده رأيه رأي كل الزمالكاويه القبيضة والمنتفعين مدورين عليه مكن ومطلعينه بيصفي حسابات".

وأكمل: "بيصفي حسابات مع مين؟ الراجل خدم النادي 30 سنة من وهو عيل صغير واعتزل بقرار منه شخصيا وهو شيكابالا لو كان عايز يكمل السنه اللي ناقصه في عقده ماكانش هيكملها غصبا عن أي حد؟".

وأوضح: "ومش معنى ان انتوا مرضى أن الناس كلها مرضى زيكم انتوا مابتشوفوش الناس بعينكم انتوا بتشوفوا الناس بقلبكم المريض الي مليان حقد وغل، مفيش في الدنيا اي حاجه تستاهل قلة الادب دي".

واختتم تصريحاته: "محمود الخطيب وحسين لبيب انتوا مسؤولين عن اللي بيحصل ده عاملين نفسكم مش واخدين بالكم، ده كلام تقولوهولنا ‘حنا، هتقولوا لربنا ايه؟ وقفوا المهزله دي لو سمحتم".