كأس العالم تحت 20 عاما

البرازيل - شباب

1 2
02:00

المغرب - الشباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

- -
17:15

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

برشلونة

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
19:45

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

أستون فيلا

"عشت 11 عامًا في بلجيكا مسمعتش عنه".. مالك وادي دجلة يفجر مفاجأة صادمة عن فيريرا

كتب : محمد خيري

11:17 ص 02/10/2025
فجر ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، مفاجأة صادمة حول البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك

وقال ماجد سامي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "عشت 11 عامًا في بلجيكا، ولم أسمع عن فيريرا كمدرب كبير، عندما بحثت في سيرته الذاتية، وجدت أنه درب فرقًا في مؤخرة الترتيب، ولم يقُد أي فريق من الصفوة".

وأضاف مالك وادي دجلة: "فيريرا سيرته الذاتية ضعيفة من حيث الخبرة، وبعد مباراتنا أمام الزمالك، لا أعتبره مدربًا فذًا".

جدير بالذكر، أن هناك العديد من الأصوات، داخل نادي الزمالك، طالبت برحيل فيريرا بعد الخسارة الأخيرة أمام الأهلي، بسبب تراجع النتائج في بطولة الدوري المصري.

وخسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 1-2 في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي ليتجمد رصيد الأبيض عند النقطة 17 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، بينما رفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث.

