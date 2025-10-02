محمد صلاح يطالب بتكاتف الجميع لدعم الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة



كتب - نهى خورشيد

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن المرحلة الحالية تتطلب وقوف الجميع خلف الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام غزل المحلة.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية:"كان من المفترض أن يوجه يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، اللاعبين بعد التقدم على الأهلي لمواصلة الهجوم ومحاولة تسجيل هدف ثانٍ لحسم المباراة، بدلاً من التراجع للخلف”، مؤكداً أن الزمالك لم يُظهر الخبرة الكافية في الشوط الثاني، وأهدر فرصاً كان يمكن استغلالها بشكل أفضل".

وطالب صلاح إدارة النادي بضرورة حسم ملف المهاجم الثاني بجانب الفلسطيني عدي الدباغ، مشيراً إلى أن سيف الجزيري يجب أن يكون الخيار الأول في حال جاهزيته البدنية.

كما أثنى نجم الزمالك السابق على إمكانيات ناصر ماهر، معتبراً أنه قادر على صناعة الفارق أمام غزل المحلة من خلال تمريراته وحلوله الهجومية التي تساعد على اختراق التكتلات الدفاعية.