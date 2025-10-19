مباريات الأمس
تواجدت بفيلم مصري.. من هي البرازيلية جابرييلا التي ظهرت بقميص الزمالك؟

كتب : محمد عبد الهادي

02:30 م 19/10/2025
أثارت الفنانة الاستعراضية البرازيلية جابرييلا، الجدل في الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في مباراة الزمالك الأخيرة أمام ديكيداها الصومالي، وهي مرتدية لقميص الزمالك.

وتواجد جابرييلا في المقصورة الرئيسية لستاد القاهرة الدولي، ليتسائل الجمهور عن سر تواجدها، وسر ارتدائها قميص الزمالك.

من هي البرازيلية جابرييلا التي ظهرت في مباراة الزمالك؟

جابرييلا هي فنانة استعراضية برازيلية سبق لها الظهور في فيلم " بلوموندو " بطولة حسن الرداد، والذي صدر في عام 2023.

وظهرت جابرييلا في الفيلم لبضعة دقائق في دور "راقصة".

وتواجدت جابرييلا في ستاد القاهرة لدعم مواطنها اللاعب خوان بيزيرا، المحترف في صفوف الزمالك.

ونشرت جابرييلا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صور لها من تواجدها في ستاد القاهرة مرتدية قميص الزمالك.

كما شاركت جابرييلا مقطع فيديو صغير لهدف اللاعب خوان بيزيرا، ولجماهير نادي الزمالك.

