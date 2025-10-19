تواجدت بفيلم مصري.. من هي البرازيلية جابرييلا التي ظهرت بقميص الزمالك؟

إعلامي مصري يُعلن رحيله عن قنوات بي إن سبورتس

بـ "رسالة مؤثرة".. والد بيزيرا يكشف سر بكاء نجله بعد هدفه مع الزمالك في

عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك

أثارت الفنانة الاستعراضية البرازيلية جابرييلا، الجدل في الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في مباراة الزمالك الأخيرة أمام ديكيداها الصومالي، وهي مرتدية لقميص الزمالك.

وتواجد جابرييلا في المقصورة الرئيسية لستاد القاهرة الدولي، ليتسائل الجمهور عن سر تواجدها، وسر ارتدائها قميص الزمالك.

من هي البرازيلية جابرييلا التي ظهرت في مباراة الزمالك؟

جابرييلا هي فنانة استعراضية برازيلية سبق لها الظهور في فيلم " بلوموندو " بطولة حسن الرداد، والذي صدر في عام 2023.

وظهرت جابرييلا في الفيلم لبضعة دقائق في دور "راقصة".

وتواجدت جابرييلا في ستاد القاهرة لدعم مواطنها اللاعب خوان بيزيرا، المحترف في صفوف الزمالك.

ونشرت جابرييلا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صور لها من تواجدها في ستاد القاهرة مرتدية قميص الزمالك.

كما شاركت جابرييلا مقطع فيديو صغير لهدف اللاعب خوان بيزيرا، ولجماهير نادي الزمالك.

إقرأ أيضًا..

أول تعليق من جوزيه جوميز بعد الهزيمة بخماسية أمام النصر

هل رفض بنتايج دخول قائمة الزمالك؟.. الغندور يوضح التفاصيل