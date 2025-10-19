إعلان تحريري

اختتم الاتحاد المصري للجولف فعاليات بطولة مصر الدولية للهواة للجولف 2025، التي استضافها نادي جولف دريم لاند، محققًا نجاحًا كبيرًا على المستويين التنظيمي والفني، بعد مشاركة قياسية لـ 19 دولة ومنافسات قوية امتدت على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

أكدت البطولة، التي تُعد من أعرق البطولات في المنطقة بتاريخ يمتد لأكثر من 105 أعوام، قدرة الاتحاد المصري على تنظيم حدث رياضي بمعايير عالمية، حيث وفر جميع الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح البطولة، من ملاعب مجهزة وفق أعلى المعايير الدولية، إلى تنظيم دقيق ومحترف حاز إشادة واسعة من الوفود المشاركة واللاعبين.

وتوّج اللاعب القطري الواعد دانييل سوكولوف (14 عامًا) بلقب البطولة، محققًا إنجازًا تاريخيًا بتسجيله 9 ضربات تحت المعدل بمجموع 207 ضربات، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة يرفع الكأس العريقة. وتسلّم سوكولوف الكأس من عمر هشام طلعت رئيس الاتحاد المصري للجولف، بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد المصري والعربي.

وفي فئة الرواد، تألق النجم المصري عمرو أبو العلا وتُوِّج بلقب البطولة ليصبح أول من يحرز كأس الرواد في تاريخ البطولة، بعد منافسة قوية مع غسان قباني وكوستا مارمراس.

شهدت البطولة للمرة الأولى تخصيص جوائز مالية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، في مبادرة تعكس حرص الاتحاد المصري على تطوير المنافسات وتحفيز اللاعبين.

وأعرب المشاركون عن إعجابهم بمستوى التنظيم والضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدين أن النسخة الحالية من البطولة تعد من أنجح النسخ في تاريخها، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد المصري للجولف برئاسة عمر هشام طلعت، وحرصه على توفير كل مقومات النجاح وفق المعايير الدولية.

واختتمت البطولة بحفل ختامي مميز شهد فقرات فنية وترفيهية، وسط أجواء احتفالية جسدت روح البطولة والتعاون الرياضي بين مختلف الدول المشاركة.