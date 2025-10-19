"حصل عليه الأهلي".. بيراميدز يكشف تطورات قضية لقب دوري الموسم الماضي

تواجدت بفيلم مصري.. من هي البرازيلية جابرييلا التي ظهرت بقميص الزمالك؟

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، تطورات قضيتهم لدى محكمة التحكيم الرياضي بخصوص أحقيتهم من عدمها في لقب الدوري بالموسم الماضي 2025/26 الذي فاز به الأهلي.

وقال سعيد في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد:"ملف الموسم الماضي من الدوري ما زال لدى محكمة التحكيم الرياضي، ننتظر التحديث منهم، قدمنا كل شيء يثبت أحقيتنا في الدوري وننتظر الحكم إن شاء الله".

وكان الأهلي قد انسحب الموسم الماضي من مواجهة الزمالك بالجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري ليتم توقيع عليه عقوبة من لجنة المسابقات بخصم 6 نقاط من رصيده قبل أن تعدل الرابطة القرار بخصم 3 نقاط فقط ما دفع بيراميدز للتقدم بشكوى.

الأهلي كان قد توج بلقب الموسم الماضي من الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز.

