هل رفض بنتايج دخول قائمة الزمالك؟.. الغندور يوضح التفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن رفض محمود بنتايج، لاعب الفريق، الانضمام إلى قائمة الزمالك في مواجهة ديكيداها الصومالي، بذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب يعاني من إصابة خفيفة، وهو ما دفع البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، إلى تفضيل إراحته وعدم المجازفة به في اللقاء.

وأشار إلى أن فيريرا يرى في المباراة فرصة مناسبة لمنح الظهير الأيسر أحمد فتوح فرصة المشاركة والجاهزية الفنية وهو الأمر الذي تحقق في اللقا، ولكن بنتايج لم يمانع في التواجد بقائمة الفريق.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.