الزمالك يكشف سر استبعاد محمود جهاد من مواجهة ديكيداها الصومالي

خاض محمود جهاد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجاً تأهيلياً خاصاً تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك قبل انطلاق مواجهة ديكيداها الصومالي، مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي البرنامج التأهيلي للاعب بعد قرار المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا باستبعاده من قائمة المباراة، إذ فضّل الجهاز الفني منح اللاعب راحة من المشاركة، على أن يواصل تنفيذ تدريبات خاصة لتجهيزه بدنياً وفنياً للمباريات المقبلة.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة اليوم كالتالي..

محمد صبحي في حراسة المرمى،

وفي خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – عمر جابر،

وفي خط الوسط: أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر،

بينما يقود الهجوم الثلاثي: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.