مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

0 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 1
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يكشف سر استبعاد محمود جهاد من مواجهة ديكيداها الصومالي

كتب - نهى خورشيد

07:27 م 18/10/2025

اللاعب محمود جهاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خاض محمود جهاد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجاً تأهيلياً خاصاً تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك قبل انطلاق مواجهة ديكيداها الصومالي، مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي البرنامج التأهيلي للاعب بعد قرار المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا باستبعاده من قائمة المباراة، إذ فضّل الجهاز الفني منح اللاعب راحة من المشاركة، على أن يواصل تنفيذ تدريبات خاصة لتجهيزه بدنياً وفنياً للمباريات المقبلة.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة اليوم كالتالي..

محمد صبحي في حراسة المرمى،

وفي خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – عمر جابر،

وفي خط الوسط: أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر،

بينما يقود الهجوم الثلاثي: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك محمود جهاد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر لمباراة الزمالك وديكيداها
الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)
ملتزمون بدعم إسرائيل.. الخارجية الأمريكية تكشف لمصراوي من يتحمل "التمويل والإشراف" في غزة