التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز أمام نهضة بركان في السوبر الأفريقي

رئيس اتحاد طنجة: تقدمنا بشكوى رسمي ضد الزمالك لدى فيفا

رسميًا.. ناد ليبي يعلن التعاقد مع باسم مرسي

عرض مغري من الدوري الليبي لنجم الزمالك.. ورد مفاجئ من اللاعب

القاهرة ـ مصراوي:

استقر المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش على التشكيل الذي سيخوض به مباراة نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة ركان في السوبر الأفريقي

بيراميدز سيلتقي نهضة بركان المغربي عند الثامنة من مساء يوم غد السبت على ملعب 30 يونيو بنهائي كأس السوبر الأفريقي.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز أمام نهضة بركان

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز مباراة نهضة بركان بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي .

خط الدفاع: محمد الشيبي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه، أحمد عاطف "قطة".

خط الهجوم: مصطفى زيكو، فيستون ماييلي، إيفرتون دا سيلفا

بيراميدز شارك في نهائي كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا فيما يخوض فريق نهضة بركان المباراة بصفته بطلاً للكونفدرالية.

اقرأ أيضًا:



بعد تصريحات عمرو أديب.. أحمد شوبير يوضح سبب حضور مليون شخص لمولد السيد البدوي

تعديل عاجل في موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

"سلسلة ذهبية سعرها 250 ألف دولار".. ما هي أغلى مقتنيات لاعبي العالم؟



