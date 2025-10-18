رئيس اتحاد طنجة: تقدمنا بشكوى رسمي ضد الزمالك لدى فيفا

أعلن عصام الطالبي نائب رئيس اتحاد طنجة المغربي تقدمهم بشكوى رسمية ضد الزمالك بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب المستحقات المالية لصفقة لاعبهم السابق عبدالحميد معالي.

وأشار الطالبي في تصريحات عبر قناة دبي أم سي مساء أمس الجمعة، إلى أنهم كلفوا المحامي الخاص بهم يوم الإثنين الماضي لتحريك دعوى لدى فيفا بعد فشلهم في الطرق الودية مع الزمالك للحصول على مستحقات صفقة انضمام عبدالحميد معالي للقلعة البيضاء بالانتقالات الصيفية الماضية.

وأتم رئيس نادي اتحاد طنجة تصريحاته بقوله:" نأسف على ما وصلنا إليه لكن لم يتم الرد على أي من المراسلات الرسمية في الفترة الأخيرة وطريقة التعامل مؤسفة، صفقة عبدالحميد معالي كانت على دفعتين، ولم نحصل على أي دفعة أو مستحقات حتى الآن".

إحصائيات عبدالحميد معالي مع الزمالك

الزمالك كان قد ضم اللاعب صاحب الـ 19 عامًا خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من اتحاد طنجة.

عبدالحميد معالي شارك بقميص الزمالك بـ 7 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

