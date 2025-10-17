متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الاتحاد الليبي والمصري البورسعيدي التي تجمعهما عند الثامنة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ملخص مباراة المصري والاتحاد الليبي:

بدأ اللقاء بسيطرة للاعبي الاتحاد الليبي على الكرة إذ كان سيحصل صاحب الأرض على ركلة جزاء ولكن لمسة اليد ضد لاعب المصري كانت خارج منطقة الجزاء لتُنفذ الركلة الحرة المباشرة في الدقيقة 6 داخل منطقة الـ 18 ولكن بلا خطورة.

وواصل صاحب الأرض السيطرة فسدد لاعب الاتحاد الليبي معاذ عيسى كرة قوية في الدقيقة 10 ولكنها علت المرمى.

وحاول لاعبو المصري بناء هجمة في الدقيقة 14 ولكن أوقفها دفاع الفريق الليبي ثم تصدى حارس مرمى فريق المصري بالدقيقة 19 لتسديدة قوية من لاعب الاتحاد.

وأنقذ القائم الأيمن في الدقيقة 20 مرمى فريق المصري من هدف.

واستمر ضغط فريق الاتحاد الليبي بالدقائق التالية وسط تمركز جيد لخط دفاع المصري.

وأشهر الحكم في الدقيقة 31 بطاقة صفراء ضد لاعب المصري عبدالرحيم دغموم لتنفذ الركلة الحرة المباشرة داخل منطقة جزاء المصري ولكنها وصلت سهلة ليد حارس المرمى محمود حمدي.

تشكيل المصري أمام الاتحاد الليبي

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد عيد – باهر المحمدي – خالد صبحي – عمرو سعداوي

خط الوسط: مصطفى أبو الخير – محمود حمادة – حسن علي

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم – صلاح محسن – أحمد القرموطي.

