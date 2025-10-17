هل فاوض الأهلي مصطفى محمد؟.. إعلامي يحسم الجدل

"لاعب سابق بالأهلي".. من هو محمد شوبير مدرب منتخب مصر مواليد 2007؟

على غرار زيزو.. إعلامي يعلن اقتراب موهبة الزمالك من الأهلي

إعلامي يكشف حقيقة رغبة بيزيرا في فسخ تعاقده مع الزمالك

أكد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد أن النادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات جديدة لضم مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر مصطفي محمد.

وقال عبدالجواد عبر برنامجه التلفزيوني مساء الخميس:" الأهلي لم يدخل في مفاوضات جديدة أو حدث أي تواصل مؤخرًا مع اللاعب لانتقاله للأهلي".

وتابع: "الأهلي فاوض مصطفي محمد مرة واحدة فقط في الانتقالات الصيفية وقبل كأس العالم" ولم يتم فتح المفاوضات مرة أخرى".

وواصل: " وكيل مصطفي محمد كان منفتح في الصيف لانتقال اللاعب للأهلي بسبب أزمته مع نادي نانت، ورغبته في تسويقه لأوروبا مرة أخري بعد مونديال الأندية ولكن الأمور تحسنت مع فريقه وفضل البقاء في أوروبا".

وأختتم: "مصطفى محمد لا يريد العودة إلي الدوري المصري في الوقت الحالي، وإن عاد لمصر فرغبته وأولويته هي العودة للزمالك".

إقرأ أيضًا..

على غرار زيزو.. إعلامي يعلن اقتراب موهبة الزمالك من الأهلي

إعلامي يكشف حقيقة رغبة بيزيرا في فسخ تعاقده مع الزمالك