مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

- -
20:00

المصري

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

ستراسبورج

جميع المباريات

إعلان

هل فاوض الأهلي مصطفى محمد؟.. إعلامي يحسم الجدل

كتب : محمد عبد الهادي

01:07 ص 17/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد من مباراة مصر وبوركينا فاسو ارشيفية
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد يحتفل بهدفه في مرمى أوكسير
  • عرض 13 صورة
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (7)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (6)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (3)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (2)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (10)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (8)
  • عرض 13 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد أن النادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات جديدة لضم مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر مصطفي محمد.

وقال عبدالجواد عبر برنامجه التلفزيوني مساء الخميس:" الأهلي لم يدخل في مفاوضات جديدة أو حدث أي تواصل مؤخرًا مع اللاعب لانتقاله للأهلي".

وتابع: "الأهلي فاوض مصطفي محمد مرة واحدة فقط في الانتقالات الصيفية وقبل كأس العالم" ولم يتم فتح المفاوضات مرة أخرى".

وواصل: " وكيل مصطفي محمد كان منفتح في الصيف لانتقال اللاعب للأهلي بسبب أزمته مع نادي نانت، ورغبته في تسويقه لأوروبا مرة أخري بعد مونديال الأندية ولكن الأمور تحسنت مع فريقه وفضل البقاء في أوروبا".

وأختتم: "مصطفى محمد لا يريد العودة إلي الدوري المصري في الوقت الحالي، وإن عاد لمصر فرغبته وأولويته هي العودة للزمالك".

إقرأ أيضًا..

على غرار زيزو.. إعلامي يعلن اقتراب موهبة الزمالك من الأهلي

إعلامي يكشف حقيقة رغبة بيزيرا في فسخ تعاقده مع الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى محمد الأهلي الزمالك نانت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ننشر الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.. التطبيق بعد ساعات
خلال ساعات.. زيادة جديدة في أسعار البنزين
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)