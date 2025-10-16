ظهور مختلف لمحمد أبو تريكة في مسلسل ابن النادي

لا يزال مسلسل ابن النادي، يخطف أنظار ومحبي كرة القدم في جميع أنحاء مصر، خاصة في ظل المشاهد الرياضية المميزة التي يتناولها المسلسل في مختلف حلقاته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من أحد مشاهد المسلسل خلال الساعات القليلة الماضية، يظهر خلاله حاتم صلاح الذي يقوم بدور أسامة الأعرج مدرب أحد الفرق في العمل، وهو يحمل قميص النادي الأهلي وفي الخلفية تظهر أغاني خاصة بجماهير المارد الأحمر.

وظهر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة في العمل ولكن بطريقة مختلفة، حيث ظهر حاتم صلاح وهو يخرج قميص الأهلي الذي يحمل رقم 22 وهو القميص الذي كان يرتديه أسطورة الفريق السابق محمد أبو تريكة.

وفي المقابل يؤدي أحمد فهمي دور البطولة في العمل، حيث يقوم بدور عمر الشعلة رئيس نادي الشعلة، الذي يلعب حاتم صلاح دور المدرب الخاص بهذا الفريق.

ويذكر أن أحمد فهمي يعرف بحبه وانتمائه الشديد للنادي الأهلي، وحرصه الدائم على دعم المارد الأحمر في مختلف المناسبات.

