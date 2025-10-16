مباريات الأمس
الغديري يعلن عبر مصراوي انتقاله للدوري السوري الممتاز

كتب : محمد عبد الهادي

09:43 م 16/10/2025

السيد الغديرى

أعلن السيد الغديرى لاعب الزمالك السابق ورويال الإماراتي، انتقاله رسميًا للدوري السوري الممتاز، وذلك في الموسم الجديد.

وقال الغديري في تصريحات خاصة لمصراوي: "وقعت لنادي خان شيخون السوري للإنضمام إليه، وذلك بعد دفع المقابل المادي لفريق رويال الإماراتي".

وواصل: "التوقيع جاء لمدة موسم واحد، وسأنضم للفريق خلال الساعات المقبلة".

وكان الغديري قد انضم في أكتوبر 2022 لصفوف نادي الزمالك قادمًا من الجزيرة الإماراتي، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق الأبيض لعدم حصوله على فرصة المشاركة ومشاركته مع فريق الشباب.

