مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

20 55
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 1
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

1 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

2 1
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

0 1
18:00

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ

المصرية للاتصالات

1 0
20:00

الترسانة

جميع المباريات

إعلان

الخطيب يكشف لأول مرة عن سر تراجعه وخوض انتخابات الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

08:45 م 16/10/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي
  • عرض 17 صورة
    محمود الخطيب بجنازة ميمي الشربيني
  • عرض 17 صورة
    رانيا فريد شوقي مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب
  • عرض 17 صورة
    محمود الخطيب بجنازة ميمي الشربيني
  • عرض 17 صورة
    محمود الخطيب (6)
  • عرض 17 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 17 صورة
    محمود الخطيب وكولر
  • عرض 17 صورة
    محمود الخطيب ووالدته
  • عرض 17 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 17 صورة
    محمود الخطيب يتلقى عزاء شقيقته الكبرى
  • عرض 17 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 17 صورة
    محمود الخطيب (2)
  • عرض 17 صورة
    محمود الخطيب (1) (1)
  • عرض 17 صورة
    محمود الخطيب (10) (1)
  • عرض 17 صورة
    أفراد عائلة محمود الخطيب (6) (1)
  • عرض 17 صورة
    أفراد عائلة محمود الخطيب (3) (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن سر تراجعه عن قراره الأخير، وترشحه للانتخابات في الدورة المقبلة، بعدما صرح مسبقًا عدم خوضه الانتخابات.

وقال الخطيب خلال الندوة الإنتخابية مساء اليوم الخميس: "لأول مرة من سنة 1971 أفكر في صحتي قبل النادي، كنت دايمًا بحط الأهلي في المقام الأول، لكن المرة دي فكرت إزاي أستريح شوية."

وتابع: "بلغت مجلس الإدارة بقراري إني محتاج أستريح، وبعدها لقيت كل الزملاء والجماهير بيطلبوا مني أكمّل."

وواصل: ""اللي خلاني أرجع في قراري هي المشاعر اللي شُفتها من الناس، شُفت أب أسرة معلّق بانر على جدار بيته مكتوب عليه (كمل).. المشهد ده لمس قلبي جدًا".

إقرأ أيضًا..

حسين الشحات يستعيد ذكريات هدفه بالقمة ضد الزمالك (صور)

مدير الكرة بالزمالك يكشف حقيقة تمرد اللاعبين بسبب تأخر المستحقات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب الخطيب الأهلي تصريحات الخطيب انتخابات الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بوسي شلبي بالشعر الأشقر ومي الغيطي بفستان جريء.. 20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)