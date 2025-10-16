الخطيب يكشف لأول مرة عن سر تراجعه وخوض انتخابات الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن سر تراجعه عن قراره الأخير، وترشحه للانتخابات في الدورة المقبلة، بعدما صرح مسبقًا عدم خوضه الانتخابات.

وقال الخطيب خلال الندوة الإنتخابية مساء اليوم الخميس: "لأول مرة من سنة 1971 أفكر في صحتي قبل النادي، كنت دايمًا بحط الأهلي في المقام الأول، لكن المرة دي فكرت إزاي أستريح شوية."

وتابع: "بلغت مجلس الإدارة بقراري إني محتاج أستريح، وبعدها لقيت كل الزملاء والجماهير بيطلبوا مني أكمّل."

وواصل: ""اللي خلاني أرجع في قراري هي المشاعر اللي شُفتها من الناس، شُفت أب أسرة معلّق بانر على جدار بيته مكتوب عليه (كمل).. المشهد ده لمس قلبي جدًا".

