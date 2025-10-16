"بجانب الخطيب".. الظهور الأول لياسين منصور داخل الأهلي بعد ترشحه في الانتخابات

"صبرنا نفد".. شكوى ضد الزمالك في فيفا.. ما علاقة محترف الفريق الحالي؟

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية اليوم الخميس، موعد فتح باب حجز التذاكر لمباريات كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في نوفمبر المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، أن رابطة المحترفين الإماراتية حددت يوم 19 أكتوبر الجاري، موعدا لطرح تذاكر مباراة السوبر المصري.

وتقام مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات، يوم 6 نوفمبر المقبل، حيث سيلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، فيما سيلاقي الزمالك نظيره بيراميدز.

وستقام مباراة تحديد المركز الثالث، يوم 9 نوفمبر المقبل على ملعب "آل نهيان"، على أن تقام المباراة النهائية في اليوم ذاته على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي.

ويذكر أن النادي الأهلي، يشارك في بطولة السوبر المصري باعتباره بطل الدوري المصري الموسم الماضي، فيما يشارك الزمالك باعتباره بطلا لكأس مصر الموسم الماضي أيضًا.

وفي المقابل يشارك فريق سيراميكا كليوباترا، باعتباره بطلا لكأس رابطة المحترفين المصرية، بالإضافة إلى مشاركة بيراميدز وصيف الدوري المصري في النسخة الماضية.

أقرأ أيضًا:

بعد رفض مصر.. البرازيل تواجه منتخبا عربيا وديا

بعد التأهل للمونديال.. نجم منتخب قطر يعلن تبرعه لإعادة تعمير غزة