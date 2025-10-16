مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 0
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

0 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 0
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
18:00

السكة الحديد مودرن

جميع المباريات

من يحتاج أموال يطلبها مني.. موقف إنساني لفيريرا مع اللاعبين الصغار بالزمالك

كتب : هند عواد

03:14 م 16/10/2025
روى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفا إنسانيا مع لاعبي الفريق.

وقال فيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "الجميع يعلم الظروف الخارجية، اللاعبون والجهاز الفني والعمال ينتظرون رواتبهم، وهذه أصعب نقطة تقابلنا في الوقت الحالي".

وأضاف: "وهذا الموضوع يشغل عقول اللاعبين في التدريبات وعليهم أن يكون تركيزهم فقط في الملعب، أخبرت اللاعبين الصغار بأنه إذا كان أي منهم يحتاج أموال فليطلبها مني وبعد أيام قليلة صرف النادي دفعة من مستحقات اللاعبين".

الزمالك فيريرا يانيك فيريرا المؤتمر الصحفي لفيريرا

