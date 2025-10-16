مصدر مقرب من رمضان صبحي يكشف موقفه من الانتقال إلى الزمالك

روى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفا إنسانيا مع لاعبي الفريق.

وقال فيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "الجميع يعلم الظروف الخارجية، اللاعبون والجهاز الفني والعمال ينتظرون رواتبهم، وهذه أصعب نقطة تقابلنا في الوقت الحالي".

وأضاف: "وهذا الموضوع يشغل عقول اللاعبين في التدريبات وعليهم أن يكون تركيزهم فقط في الملعب، أخبرت اللاعبين الصغار بأنه إذا كان أي منهم يحتاج أموال فليطلبها مني وبعد أيام قليلة صرف النادي دفعة من مستحقات اللاعبين".

اقرأ أيضًا:

"مؤامرة على محمود الخطيب".. مرتضى منصور يطلب تصريحات نارية

"قصص متفوتكش".. صلاح يكشف عن مثله الأعلى.. وخطوبة لاعب الزمالك