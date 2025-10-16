فيريرا يشبه تجربته في الزمالك بمسيرة إنريكي وجوارديولا

مصدر مقرب من رمضان صبحي يكشف موقفه من الانتقال إلى الزمالك

استشهد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، بمشوار الثنائي لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، للدفاع عن نفسه بعد الانتقادات التي تعرض لها.

وقال فيريرا خلال مؤتمر صحفي: "في الموسم الماضي كان لويس إنريكي يتعرض لانتقادات حادة من الإعلام، لأن الفريق في ديسمبر الماضي لم يكن حسم تأهله للمرحلة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وبعدها بعدة أشهر نفس وسائل الإعلام صنفته كأحسن مدرب، وفريقه حقق دوري أبطال أوروبا وأصبح أفضل فريق يقدم كرة قدم".

وأضاف: "جوارديولا عندما وصل مانشستر سيتي 2016 لم يحقق أي بطولة، وتم قتله إعلاميًا هو والفريق، ولكنه حافظ على هدوئه وعمل بجدية وفاز النادي بعدها بالدوري 6 مرات في آخر 7 مواسم".

واختتم فيريرا: "أثق في اللاعبين جيدًا وأثق في منهجي في كرة القدم، ولم نصل لمرحلة الامتياز حتى الآن، والمهم ألا تعمينا نتيجة المباراة، وعندما كنا نفوز نتعامل بتواضع بالرغم من أن الإعلام كان يشيد بالفريق وعندما نخسر ينتقدنا الإعلام ويصف الفريق بأنه سيء ونحن لسنا كذلك، وسنبذل قصارى جهدنا في الفترة المقبلة".

اقرأ أيضًا:

"مؤامرة على محمود الخطيب".. مرتضى منصور يطلب تصريحات نارية

"قصص متفوتكش".. صلاح يكشف عن مثله الأعلى.. وخطوبة لاعب الزمالك