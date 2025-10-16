يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أولى ندواته الانتخابية في السابعة مساء اليوم بمقر النادي في فرع الشيخ زايد، في إطار ترشحه للانتخابات المقبلة المقرر لها يوم 31 أكتوبر الحالي.

وكشف مصدر لمصراوي شعار حملة محمود الخطيب الانتخابية، قائلًا: "ياسين منصور المرشح لمنصب النائب، وباقي أفراد قائمة الخطيب، سيحضرون الندوة، وشعار الحملة سيتم الكشف عنه اليوم، وهو: تكملة المشوار.. بطولات واستثمار".

وأضاف: "الأهلي سيكشف أيضًا عن ميزانية هي الأضخم في مصر وأفريقيا، وربما الشرق الأوسط، وقيمتها 8 مليارات و488 مليونًا و80 ألف جنيه".

وأشار المصدر إلى أن قطاع الكرة بالنادي الأهلي حقق فائضًا وصل إلى 45 مليونًا و158 ألف جنيه، بموجب الميزانية الجديدة.

واختتم المصدر: "وصل إجمالي مصروفات قطاع الكرة إلى مليار و373 مليونًا و82 ألف جنيه، بينما وصلت الإيرادات إلى مليار و418 مليونًا و240 ألف جنيه، وشركة الكرة حققت 87 مليونًا و477 ألف جنيه، فيما كان العجز في النشاط الرياضي والألعاب الأخرى مثل اليد والطائرة والسلة، وبلغ 411 مليونًا و908 آلاف جنيه، إذ بلغت الإيرادات 102 مليون جنيه مقابل 513 مليونًا و961 ألف جنيه مصروفات".

