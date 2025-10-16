ميدو: بطولة الكونفيدرالية في متناول نادي الزمالك

أعرب الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن بطولة الكونفدرالية الأفريقية في متناول الزمالك ويستطيع تحقيق البطولة القارية بالتركيز والعزيمة.

وقال ميدو مساء الأربعاء عبر برنامج "أوضة اللبس":" أن الزمالك سيشارك أمام ديكيداها الصومالي باستاد القاهرة في المباراتين بعد الاتفاق مع الفريق الصومالي".

وواصل:" المباراة الأولى تخص فريق ديكيداها لكنها ستقام على استاد القاهرة الدولي والزمالك يبدأ المشوار بمباراة في المتناول على أمل تحقيق البطولة القارية".

موعد مباراة الزمالك وديكيداها بالكونفدرالية

من المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

