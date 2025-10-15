"بينهم عاشور ورضا".. سبب غياب 5 لاعبين عن مباراة الأهلي وإيجل نوار بدوري

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، تغيير أحد أعضاء الجهاز الفني الذي كان من المقرر انضمامه للفريق في الساعات المقبلة، بعد تمسك فريقه باستمراره معه.

وكان من المنتظر أن ينضم محلل أداء فريق أوجسبورج الألماني للجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة ياس توروب، إلا أن الفريق تمسك باستمراره مع الفريق، وهو ما عرقل انضمامه إلى المارد الأحمر.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "محلل أداء فريق أوجسبورج الألماني، قدم اعتذار إلى ياس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي بعد عدم انضمامه إلى الطاقم المساعد له في الأهلي".

وأضاف: "اعتذار محلل أداء أوجسبورج عن عدم انضمامه للأهلي، جاء بعد تمسك الفريق الألماني باستمراره مع الفريق ورفض رحيله في الفترة الحالية".

واختتم شوبير تصريحاته: "الدنماركي نيكولاس سيتولى مهمة محلل الأداء الخاص بالفريق بدلًا من محلل أوجسبورج، وسيصل القاهرة بداية الأسبوع المقبل لتولي المهمة رسميا".

ويذكر أن إدارة النادي الأهلي، كانت قد أعلنت في وقت سابق، تولي الدنماركي ياس توروب مهمة القيادة الفنية للفريق، خلال الفترة المقبلة بعقد لمدة موسمين ونصف.

أقرأ أيضًا:

غياب يامال ووجود لاعب ليفربول.. ميسي يختار أفضل 10 مواهب شابة

إعادة إعمار غزة.. رئيس فيفا يكشف كواليس مشاركته في مؤتمر السلام