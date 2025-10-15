مباريات الأمس
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

27 24
17:00

كينشاسا

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

20 37
15:00

ريد ستار

الزمالك يستعيد رباعي الفريق الدولي استعدادًا لـ ديكيداها

كتب : مصراوي

08:00 م 15/10/2025
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء، انضمام اللاعبين الدوليين استعدادًا لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية.

حيث انضم الرباعي الدولي محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد صبحي، ومحمد إسماعيل لتدريبات الزمالك اليوم على ستاد الكلية الحربية، بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات.

وعاد اللاعبون بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية في التصفيات وكأس العرب، ضمن استعدادات الفريق لمباراة السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب دور الـ32 للبطولة الأفريقية

موعد مباراة الزمالك و ديكيداها بالكونفدرالية

من المقرر أن يستهل الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بمواجهة فريق ديكيداها الصومالي،في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من البطولة.

