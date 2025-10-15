مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

20 37
15:00

ريد ستار

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

27 24
17:00

كينشاسا

جميع المباريات

إعلان

الكشف عن المعد البدني الجديد للنادي الأهلي في جهاز ياس توروب

كتب - يوسف محمد:

07:52 م 15/10/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ياس ثورب في مران الأهلي (4)
  • عرض 12 صورة
    ياس ثورب في مران الأهلي (5)
  • عرض 12 صورة
    ياس ثورب في مران الأهلي (3)
  • عرض 12 صورة
    ثورب وعادل مصطفى
  • عرض 12 صورة
    ياس ثورب في مران الأهلي (1)
  • عرض 12 صورة
    ياس ثورب في مران الأهلي (2)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (9) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (6) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (14) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جاكوب ويلوم رونبوج، بدأ مهمته كمدرب أحمال للفريق الأول للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في الجهاز الفني للمدير الفني الدنماركي للمارد الأحمر ياس توروب.

وكتب رونبوج، عبر حسابه الرسمي على موقع "لينكد إن": "يسعدني أن أشارك أنني أبدأ منصب جديد داخل الأهلي، كمعد بدني للفريق".

وكان النادي الأهلي أعلن منذ عدة أيام، تعيين الدنماركي اس تورب، مديرا فنيا للفريق خلال الفترة المقبلة، بعقد لمدة موسمين ونصف خلفا لعماد النحاس المدير الفني للفريق.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، عن أسماء معاوني توروب مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن جهازه سيضم 5 مساعدين أجانب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وبدأ توروب مهمة القيادة الفنية للمارد الأحمر اليوم الأربعاء، بعدما قاد المران الجماعي للفريق للمرة الأولى اليوم، استعداد لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويلاقي النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

غياب يامال ووجود لاعب ليفربول.. ميسي يختار أفضل 10 مواهب شابة

إعادة إعمار غزة.. رئيس فيفا يكشف كواليس مشاركته في مؤتمر السلام

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياس ثورب ياس توروب النادي الأهلي مدرب الأحمال الجديد للأهلي الجهاز الفني للأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان