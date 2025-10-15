الكشف عن المعد البدني الجديد للنادي الأهلي في جهاز ياس توروب

الكشف عن أعضاء الجهاز الفني المعاون لتوروب مع النادي الأهلي

أعلن جاكوب ويلوم رونبوج، بدأ مهمته كمدرب أحمال للفريق الأول للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في الجهاز الفني للمدير الفني الدنماركي للمارد الأحمر ياس توروب.

وكتب رونبوج، عبر حسابه الرسمي على موقع "لينكد إن": "يسعدني أن أشارك أنني أبدأ منصب جديد داخل الأهلي، كمعد بدني للفريق".

وكان النادي الأهلي أعلن منذ عدة أيام، تعيين الدنماركي اس تورب، مديرا فنيا للفريق خلال الفترة المقبلة، بعقد لمدة موسمين ونصف خلفا لعماد النحاس المدير الفني للفريق.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، عن أسماء معاوني توروب مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن جهازه سيضم 5 مساعدين أجانب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وبدأ توروب مهمة القيادة الفنية للمارد الأحمر اليوم الأربعاء، بعدما قاد المران الجماعي للفريق للمرة الأولى اليوم، استعداد لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويلاقي النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

