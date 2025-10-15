مباريات الأمس
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

27 24
17:00

كينشاسا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

20 37
15:00

ريد ستار

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

جميع المباريات

الكشف عن أعضاء الجهاز الفني المعاون لتوروب مع النادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

07:18 م 15/10/2025
  عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ياس ثورب في مران الأهلي (5)
  • عرض 12 صورة
    ياس ثورب في مران الأهلي (4)
  • عرض 12 صورة
    ياس ثورب في مران الأهلي (1)
  • عرض 12 صورة
    ثورب وعادل مصطفى
  • عرض 12 صورة
    ياس ثورب في مران الأهلي (2)
  • عرض 12 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي الجديد (2)
  • عرض 12 صورة
    جوني مولبي (1)
  • عرض 12 صورة
    جوني مولبي (2)
  • عرض 12 صورة
    جوني مولبي (3)
  • عرض 12 صورة
    مدرب حراس الأهلي الجديد (1)
  • عرض 12 صورة
    مدرب حراس الأهلي الجديد

استقر النادي الأهلي بشكل كامل على الجهاز الفني المعاون للدنماركي ياس توروب، المدير الفني الجديد للمارد الأحمر، الذي سيعاونه في القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، عن أسماء الطاقم الفني المساعد لياس توروب مع النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقاد توروب المران الجماعي للنادي الأهلي للمرة الأولى اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، بحضور عدد من أفراد الجهاز المعاون له مع المارد الأحمر.

أسماء مساعدي ياس توروب مع الأهلي

إيمري سابيتش، مدرب عام

جوني مولبي، مدرب عام

جاكوب فيلوم، مدرب أحمال

كاي ستيفانسن، مدرب حراس مرمى

محلل الأداء، لم يتم الكشف عن اسمه حتى الأهلي

وسيتولى عادل مدرب مهمة المدرب المساعد في الجهاز الفني للدنماركي ياس توروب، مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار وليد صلاح الدين في الفترة المقبلة كمدير للكرة بالفريق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ياس ثورب ياس توروب النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي الجهاز الفني المساعد للأهلي

