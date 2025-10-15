الكشف عن أعضاء الجهاز الفني المعاون لتوروب مع النادي الأهلي

الكشف عن المعد البدني الجديد للنادي الأهلي في جهاز ياس توروب

استقر النادي الأهلي بشكل كامل على الجهاز الفني المعاون للدنماركي ياس توروب، المدير الفني الجديد للمارد الأحمر، الذي سيعاونه في القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، عن أسماء الطاقم الفني المساعد لياس توروب مع النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقاد توروب المران الجماعي للنادي الأهلي للمرة الأولى اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، بحضور عدد من أفراد الجهاز المعاون له مع المارد الأحمر.

أسماء مساعدي ياس توروب مع الأهلي

إيمري سابيتش، مدرب عام

جوني مولبي، مدرب عام

جاكوب فيلوم، مدرب أحمال

كاي ستيفانسن، مدرب حراس مرمى

محلل الأداء، لم يتم الكشف عن اسمه حتى الأهلي

وسيتولى عادل مدرب مهمة المدرب المساعد في الجهاز الفني للدنماركي ياس توروب، مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار وليد صلاح الدين في الفترة المقبلة كمدير للكرة بالفريق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

