نادي دنماركي يعلن رحيل مدربه استعدادا للانضمام للجهاز الفني للأهلي

كتب - يوسف محمد:

05:02 م 15/10/2025
تقدم جوني مولبي المدير الفني لفريق هيدنستيد الدنماركي، باستقالته من تدريب الفريق استعدادا لتولي منصب المدرب المساعد، في الجهاز الفني للدنماركي ياس ثورب في النادي الأهلي.

وأعلن نادي هيدنستيد الدنماركي، في بيان رسمي تلقيه استقالة مديره الفني جوني مولبي، حيث كتب النادي الدنماركي في بيانه: "تلقينا ببالغ الأسف، استقالة جوني مولبي مدرب الفريق من منصبه، استعداد للانتقال إلى فريق أجنبي".

وقال مولبي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفريق الدنماركي: "سعدت كثيرا بالعمل في فريق هيدنستيد الدنماركي، لكنني في النهاية قررت خوض تجربة تدريبية جديدة، وأتمنى أن يكون لي فرصة في المستقبل للعودة إلى النادي".

ووصف مولبي خلال تصريحاته، فرصة تدريب الأهلي، بأنها فرصة لا تتكرر وتأتي مرة واحدة.

وكانت تقارير صحفية دنماركية، أعلنت في وقت سابق أن مولبي سيتولي منصب المدرب المساعد لياس ثورب في النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن في وقت تعيين الدنماركي ياس ثورب مديرا فنيا للنادي الأهلي، بعقد لمدة موسمين ونصف، خلفا للمدير الفني المؤقت للفريق عماد النحاس.

