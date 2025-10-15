"قصص متفوتكش".. انسحاب الزمالك وصدمة إمام عاشور.. ومفاجأة شكوى زيزو

"بدأت علاقته به وقت كورونا".. ماذا نعرف عن مصيف محمد صلاح السري؟

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تصريحات نجم الزمالك السابق، وليد صلاح عبداللطيف، عن وجود رشاوي في قطاع الناشئين، ورفض طلب عبدالله السعيد للتواجد مع منتخب المحليين في البطولة العربية.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

هل يحصل الزمالك على أرض بديلة؟.. المحامي يكشف التطورات

أكد كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، ينتظر صدور قرار رسمي بعودة أرض 6 أكتوبر للنادي مرة أخرى. (طالع التفاصيل)

مدرب المنتخب يرفض طلب مفاجئ لعبدالله السعيد.. الغندور يكشف التفاصيل

قال الإعلامي خالد الغندور إن الفترة الماضية شهدت تواصل بين حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني وعبدالله السعيد لاعب الزمالك من أجل ضمه للمنتخب الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب بقطر ديسمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

محمود الخطيب يحدد موعد أولى ندوات قائمته الانتخابية

تبدأ غدًا الخميس أولى ندوات قائمة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية، وطرح الرؤية الشاملة لبرنامج القائمة واستراتيجيتها للسنوات الأربعة المقبلة. (طالع التفاصيل)

"معايا الفيديوهات وبخاطب لبيب".. نجم الزمالك السابق يكشف كارثة داخل النادي

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك بعض أولياء الأمور تقوم بدفع مقابل مادي كبير لقيد أبنائهم في قطاع ناشئين القلعة البيضاء. (طالع التفاصيل)

الأزمة المالية تتصاعد.. نادي الزمالك ينسحب من بطولة جديدة

قرر نادي الزمالك، رسميا، عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة، المحدد لها شهر أكتوبر الجاري بتونس، بسبب الأزمة المالية. (طالع التفاصيل)

"أتحدى طبيب الأهلي".. شبانة يصدم الجماهير بمدة غياب إمام عاشور

أكد الإعلامي محمد شبانة, أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهدد بالغياب عن المشاركة مع القلعة الحمراء حتى شهر يناير القادم. (طالع التفاصيل)