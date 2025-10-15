هل يحصل الزمالك على أرض بديلة؟.. المحامي يكشف التطورات



أكد كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، ينتظر صدور قرار رسمي بعودة أرض 6 أكتوبر للنادي مرة أخرى.

وقال شعيب ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة " cbc":" "الزمالك لن يحصل على أرض بديلة لأرض 6 أكتوبر، ولكنه سيحصل على أرض إضافية في التجمع بجانب أرض أكتوبر".

وتابع: "موقفنا سليم في أرض أكتوبر، وتم رفع مذكرة لرئيس الوزراء، ونشعر بالتفاؤل وننتظر القرار الرسمي بعودة الأرض للزمالك، ونناشد السيد الرئيس بحل الأمر".

وزاد:" ننتظر قرار بعودة أرض أكتوبر للزمالك، لأنها لها خصوصية للجماهير خاصة وأنه تم بالفعل العمل فيها".

وعن بيع وحدات من أرض أكتوبر قال: "حصلنا على موافقات من الجهات الرسمية بتغيير النشاط من أجل الاستثمار وبيع بعض الوحدات، والحصول على مقابل مادي لبناء الفرع الجديد وتسديد ديون النادي".

وشدد:" وزارة الإسكان عرضت على الزمالك الحصول على أرض إضافية في التجمع السادس، وننظر حل أزمة أرض أكتوبر من أجل السير في مشروع الفرع الثالث".