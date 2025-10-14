مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

- -
15:00

ريد ستار

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
17:00

كينشاسا

جميع المباريات

بالأحضان.. احتفال خاص من لاعب G مع شيكابالا

كتبت-هند عواد:

11:39 م 14/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    احتفال لاعب G مع شيكابالا
  • عرض 8 صورة
    احتفال لاعب G مع شيكابالا (4)
  • عرض 8 صورة
    احتفال لاعب G مع شيكابالا
  • عرض 8 صورة
    احتفال لاعب G مع شيكابالا
  • عرض 8 صورة
    احتفال لاعب G مع شيكابالا (3)
  • عرض 8 صورة
    احتفال لاعب G مع شيكابالا
  • عرض 8 صورة
    احتفال لاعب G مع شيكابالا (2)

احتفل يوسف المصري لاعب فريق G، الذي ينشط في القسم الثاني "ب" ويقوده إبراهيم صلاح ويتولى شيكابالا رئاسته، بشكل خاص مع الأخير.

وسجل يوسف المصري هدف الفريق الوحيد في شباك ليفلز، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في الجولة السادسة من الممتاز ب، وانتهت بفوز فريق G، بهدف نظيف.

وبعدما أحرز يوسف المصري هدف فوز فريقه على ليفلز، ذهب وعانق شيكابالا، الذي كان يتابع اللقاء من الخارج.

حارس بلجيكا يترك مرماه ويطارد "فأرًا" بتصفيات كأس العالم.. ما القصة ؟ (صور وفيديو)

شيكابالا يوسف المصري

