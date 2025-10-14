بالأحضان.. احتفال خاص من لاعب G مع شيكابالا

"بعد اتهامه بتقاضي أموال".. تحرك عاجل من طارق مصطفى ضد أحمد ياسر

احتفل يوسف المصري لاعب فريق G، الذي ينشط في القسم الثاني "ب" ويقوده إبراهيم صلاح ويتولى شيكابالا رئاسته، بشكل خاص مع الأخير.

وسجل يوسف المصري هدف الفريق الوحيد في شباك ليفلز، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في الجولة السادسة من الممتاز ب، وانتهت بفوز فريق G، بهدف نظيف.

وبعدما أحرز يوسف المصري هدف فوز فريقه على ليفلز، ذهب وعانق شيكابالا، الذي كان يتابع اللقاء من الخارج.

