كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آخر التطورات الخاصة بلاعبي الفريق المصابين، بعد عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

وقال جاب الله، في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "كان لدينا 5 لاعبين مصابين، لكن العدد انخفض إلى 4 لاعبين بعد تعافي أحمد رضا، من إصابة الركبة التي كان يعاني منها اللاعب، قبل أن يعود للمشاركة في المران الجماعي اليوم الثلاثاء".

وأضاف: "إمام عاشور يتواجد تحت المتابعة الطبية في منزله، يخضع لتحاليل وفحوصات طبية من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا لمعرفة تطورات حالته، سيقوم بإعادة التحاليل الأسبوع المقبل".

وتابع:" منذ إصابة عاشور بفيروس A، تم إعداد بروتوكول علاجي متكامل بالتنسيق مع الاستشاري المتابع لحالته وطبيب التغذية، وبمجرد أن تعود المؤشرات إلى معدلاتها الطبيعية، سيبدأ مرحلة التأهيل الفني والبدني".

وواصل طبيب الأهلي:"العودة من المرض تعتمد على مدى استجابة الجسم للعلاج، وعندما تثبت الفحوصات الطبية قدرته على العودة الطبيعية، سيخضع اللاعب لفحوصات بعد كل مران، وعلى ضوء نتائجها سيُمنح الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل منتظم."

وعن حالة أشرف داري، قال جاب الله: "اللاعب كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة، وتمت متابعة حالته بالتنسيق مع الجهاز الطبي لمنتخب المغرب، إلا أنه تعرض لإصابة جديدة في التدريبات عند منشأ العضلة الضامة مع العضلة السفلية للبطن، تم حقن اللاعب بالعلاج اللازم، ومدة علاجه لن تقل عن أسبوعين".

وبخصوص حسين الشحات، قال: "الشحات تعرض لإصابة خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية، عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية، هناك تحسن في حالته إلا أن طبيعة الإصابة تحتاج إلى الراحة لمدة لا تقل عن 7 أسابيع".

وأوضح جاب الله: "أن كريم فؤاد في المرحلة الأخيرة من التأهيل، بعد إصابته في منشأ العضلة الأمامية بالساق اليمنى، مؤكدًا أن نتائج آخر الأشعة كانت مطمئنة، ومن المقرر أن يخضع لأشعة رنين خلال يومين، تمهيدًا لعودته خلال أسبوع إلى عشرة أيام بإذن الله".

واختتم طبيب الأهلي تصريحاته: "محمد شكري عاد للتدريبات منذ 10 أيام، وبات جاهز طبيًا للمشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

