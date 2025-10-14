مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

3 0
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

1 0
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

4 0
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

2 1
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

0 0
21:45

العراق

جميع المباريات

إعلان

قرار عاجل من طارق مصطفى ضد أحمد ياسر

كتب : هند عواد

10:05 م 14/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أحمد ياسر 1
  • عرض 3 صورة
    أحمد ياسر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لأهلي بني غازي الليبي حاليا والبنك الأهلي سابقا، مقاضاة أحمد ياسر لاعب الأهلي السابق، بعد تصريحاته عنه.

وكتب طارق مصطفى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وكلت الأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللاعب أحمد ياسر، بسبب تجاوزه في حقي بعبارات مسيئة على قناة تلفزيونية".

وقال أحمد ياسر في تصريحات عبر قناة أون: "طارق مصطفى كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي، لاشراكهم في المباريات، وهذا الأمر أنا شاهد عليه وأعلمه جيدا، ومن بعض اللاعبين في صفوف فريق البنك الأهلي، وأتحدى من ينكر ذلك".

اقرأ أيضًا:

حارس بلجيكا يترك مرماه ويطارد "فأرًا" بتصفيات كأس العالم.. ما القصة ؟ (صور وفيديو)

"بمبلغ مدفعش من 5 سنين".. أحمد سليمان يفجر مفاجأة حول صفقة البرازيلي بيزيرا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طارق مصطفى أهلي بني غازي الليبي مقاضاة أحمد ياسر لاعب الأهلي طارق مصطفى يقاضي أحمد ياسر طارق مصطفى على فيسبوك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب: حماس ستتخلى عن سلاحها وإن لم تفعل سنتكفل بذلك بسرعة
بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء توضح