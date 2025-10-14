قرار عاجل من طارق مصطفى ضد أحمد ياسر

"بعد اتهامه بتقاضي أموال".. تحرك عاجل من طارق مصطفى ضد أحمد ياسر

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لأهلي بني غازي الليبي حاليا والبنك الأهلي سابقا، مقاضاة أحمد ياسر لاعب الأهلي السابق، بعد تصريحاته عنه.

وكتب طارق مصطفى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وكلت الأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللاعب أحمد ياسر، بسبب تجاوزه في حقي بعبارات مسيئة على قناة تلفزيونية".

وقال أحمد ياسر في تصريحات عبر قناة أون: "طارق مصطفى كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي، لاشراكهم في المباريات، وهذا الأمر أنا شاهد عليه وأعلمه جيدا، ومن بعض اللاعبين في صفوف فريق البنك الأهلي، وأتحدى من ينكر ذلك".

