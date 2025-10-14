مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

0 0
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

0 0
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

1 0
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

2 1
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

0 0
21:45

العراق

جميع المباريات

إعلان

الظهور الأول لياس ثورب وانضمام الدوليين.. كواليس مران الأهلي اليوم

كتب-مراسل مصراوي:

09:26 م 14/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي الجديد (1)
  • عرض 4 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي الجديد (4)
  • عرض 4 صورة
    ياس ثورب مدرب الأهلي الجديد (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر داخل الأهلي، كواليس مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي شهد الظهور الأول للمدير الفني الجديد، البلجيكي ياس ثورب.

وقال المصدر لمصراوي: "ثورب تابع مران الأهلي اليوم من مقاعد البدلاء، وعادل مصطفى ومحمد نجيب قادا المران".

وأضاف: "ياس ثورب سيكون موجودا في مران غدا، إذ سيكتمل فريقه المعاون، وشهد مران اليوم انضمام اللاعبين الدوليين الذين كانوا مع منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، ومنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، وعقد ثورب جلسة معهم ورحب بهم".

جدير بالذكر أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، استقبل أسرة ياس ثورب، أمس الإثنين، للاستقرار في القاهرة.

اقرأ أيضًا:

حارس بلجيكا يترك مرماه ويطارد "فأرًا" بتصفيات كأس العالم.. ما القصة ؟ (صور وفيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياس ثورب مدرب الأهلي الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب: حماس ستتخلى عن سلاحها وإن لم تفعل سنتكفل بذلك بسرعة
بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء توضح