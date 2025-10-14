الظهور الأول لياس ثورب وانضمام الدوليين.. كواليس مران الأهلي اليوم

"بعد اتهامه بتقاضي أموال".. تحرك عاجل من طارق مصطفى ضد أحمد ياسر

كشف مصدر داخل الأهلي، كواليس مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي شهد الظهور الأول للمدير الفني الجديد، البلجيكي ياس ثورب.

وقال المصدر لمصراوي: "ثورب تابع مران الأهلي اليوم من مقاعد البدلاء، وعادل مصطفى ومحمد نجيب قادا المران".

وأضاف: "ياس ثورب سيكون موجودا في مران غدا، إذ سيكتمل فريقه المعاون، وشهد مران اليوم انضمام اللاعبين الدوليين الذين كانوا مع منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، ومنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، وعقد ثورب جلسة معهم ورحب بهم".

جدير بالذكر أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، استقبل أسرة ياس ثورب، أمس الإثنين، للاستقرار في القاهرة.

