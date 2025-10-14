أعرب عماد النحاس، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بلافتة محمود الخطيب، رئيس النادي، وحرصه اليوم على تكريمه مع نهاية مهمته ‏بالفريق الأول لكرة القدم، مؤكدا أنها شرف كبير وتعني له الكثير، موجهًا الشكر لكافة عناصر منظومة العمل ‏بالنادي التي ساعدته على النجاح في مهمته.‏

وأوضح النحاس في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد للغاية بالتكريم الذي تلقيته من الخطيب ولجنة التخطيط على الفترة التي قضيتها في النادي، سواء ‏بنهاية الموسم الماضي، أو خلال الأسابيع الأخيرة، ولا شك أن تكريمي اليوم يحمل رسالة إلى الجميع تؤكد حرص الأهلي دائما على تقدير أبنائه".

‏وأشار إلى أن توليه المهمة خلال الفترة الماضية كان شرفا كبيرا، وأقل ما يمكن أن يقدمه كفرد من أبناء النادي، مشددا على أن الأهلي سوف ‏يظل بيتا له، ويتشرف بخدمته في أي وقت.‏

وأكمل: "تفاجأت بالكلمات التي يحملها درع التكريم .. لا توجد كلمات تصف ما شعرت به تجاه هذه البادرة الرائعة من الكابتن ‏محمود الخطيب الذي شكرني بشدة، وتمنى لي التوفيق في وجهتي القادمة".

‏ووجه النحاس الشكر لجماهير الأهلي التي تمثل السند والداعم الرئيسي، وقال إن الجميع يجتهد ويعمل بكل طاقته لإسعادهم، متمنيا أن تشهد ‏الفترة المقبلة المزيد من الانتصارات للفريق في كل البطولات.‏

