الخطيب يُكرم عماد النحاس تقديرًا لجهوده مع الأهلي

القاهرة ـ مراسل مصراوي

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم عماد النحاس؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، بعد توليه المسؤولية الفنية في مرحلة مهمة من الموسم الماضى.

وأوضح النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء أن التكريم جاء في حضور مختار مختار، رئيس لجنة التخطيط، وزكريا ناصف، عضو اللجنة، ومحمد يوسف، المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة.

وأشاد محمود الخطيب، بحسب البيان ذاته، بما قدمه عماد النحاس من إخلاص وجهد كبير في قيادة الفريق خلال المرحلة الانتقالية، ونجح باقتدار في إعادة الفريق إلى المسار الصحيح، وتوج بالفوز ببطولة الدوري، وهو ما يجسد سمات أبناء الأهلي المخلصين ـ بحسب نص البيان ـ.

وفي ختام اللقاء، أهدى محمود الخطيب درعٍ خاص إلى عماد النحاس؛ تقديرًا لعطائه ومجهوده، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة .

