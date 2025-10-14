مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

جميع المباريات

إعلان

"كل الأهالي منتظراني".. مرتضى منصور يعلن الترشح للبرلمان عن هذه الدائرة

كتب : محمد خيري

01:14 م 14/10/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور
  • عرض 15 صورة
    أمير مرتضى منصور ومرتضى منصور
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور وأحمد دويدار
  • عرض 15 صورة
    أحمد مرتضى منصور يخضع لعملية جراحية
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور يصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 15 صورة
    المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور في عزاء إيهاب جلال
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور في عزاء إيهاب جلال
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور في عزاء إيهاب جلال
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور في عزاء إيهاب جلال
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، عن دائرة ميت غمر.

وقال مرتضى منصور، خلال فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كنت أعاني من أزمة صحية قوية، ولكن نزلت خلاص الشارع من أجل تقديم أوراق ترشحي في انتخابات البرلمان، عن دائرة ميت غمر، وأحمد نجلي تقدم بأوراق ترشحه في دائرة الدقي".

وأكمل: "تواجدت في البرلمان في عدد من الدورات عن دائرتي ميت غمر، والجميع يعلم ما حدث معي في الدورة الأخيرة، وأحمد نجلي أيضا نجح من قبل في دائرته الدقي".

وأضاف: "أتلقى العديد من الاتصالات بشكل يومي من الأهلي في بلدي ميت غمر، ينتظرون ترشحي، وأعلم جيدا الخدمات التي تحتاجها ميت غمر، وأشعر جيدا بأهلها الطيبين، أتمنى خدمته".

اقرأ أيضًا:

"مفيهاش شماتة".. مرتضى منصور يكشف لأول مرة تفاصيل الوعكة الصحية المفاجئة

"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟

صورة متداولة لمحمد صلاح بالانتخابات الرئاسية الكاميرونية تثير الجدل.. ما قصتها؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مرتضى منصور انتخابات البرلمان انتخابات مجلس الشعب البرلمان ترشح مرتضى منصور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى مستويات غير مسبوقة بمنتصف التعاملات
إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
مغازلة ميلوني وإحراج ستارمر.. أبرز مواقف ترامب الطريفة في قمة شرم الشيخ (فيديو)