أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، عن دائرة ميت غمر.

وقال مرتضى منصور، خلال فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كنت أعاني من أزمة صحية قوية، ولكن نزلت خلاص الشارع من أجل تقديم أوراق ترشحي في انتخابات البرلمان، عن دائرة ميت غمر، وأحمد نجلي تقدم بأوراق ترشحه في دائرة الدقي".

وأكمل: "تواجدت في البرلمان في عدد من الدورات عن دائرتي ميت غمر، والجميع يعلم ما حدث معي في الدورة الأخيرة، وأحمد نجلي أيضا نجح من قبل في دائرته الدقي".

وأضاف: "أتلقى العديد من الاتصالات بشكل يومي من الأهلي في بلدي ميت غمر، ينتظرون ترشحي، وأعلم جيدا الخدمات التي تحتاجها ميت غمر، وأشعر جيدا بأهلها الطيبين، أتمنى خدمته".

