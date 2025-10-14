مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

توروب مدرب الأهلي يوجه طلبًا بخصوص إمام عاشور

كتب : مصراوي

11:20 ص 14/10/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن طلب تقدم به المدير الفني الدنماركي ييس توروب تجاه نجم الفريق إمام عاشور.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، لأن توروب طلب من طبيب الفريق تقريرًا مفصلًا عن الحالة الصحية لإمام عاشور الذي يعاني من إصابة بفيروس (A).

وأشار المصدر إلى أن توروب أكد أنه كان يتابع إمام عاشور قبل قيادة الفريق ويراه لاعبًا مميزًا جدًا لذلك يريد معرفة تطورات حالته الصحية وموعد عودته للتدريبات.

وجلس إمام عاشور لمدة أسبوعين بأحد المستشفيات قبل العودة إلى منزله والخضوع لبروتوكول طبي للتعافي من الفيروس على أن يتحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية على مدى استجابته للبروتوكول العلاجي.

إمام عاشور الأهلي ييس توروب

