توروب مدرب الأهلي يوجه طلبًا بخصوص إمام عاشور

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن طلب تقدم به المدير الفني الدنماركي ييس توروب تجاه نجم الفريق إمام عاشور.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، لأن توروب طلب من طبيب الفريق تقريرًا مفصلًا عن الحالة الصحية لإمام عاشور الذي يعاني من إصابة بفيروس (A).

وأشار المصدر إلى أن توروب أكد أنه كان يتابع إمام عاشور قبل قيادة الفريق ويراه لاعبًا مميزًا جدًا لذلك يريد معرفة تطورات حالته الصحية وموعد عودته للتدريبات.

وجلس إمام عاشور لمدة أسبوعين بأحد المستشفيات قبل العودة إلى منزله والخضوع لبروتوكول طبي للتعافي من الفيروس على أن يتحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية على مدى استجابته للبروتوكول العلاجي.

