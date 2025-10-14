مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

جميع المباريات

إعلان

"مفيهاش شماتة".. مرتضى منصور يكشف لأول مرة تفاصيل الوعكة الصحية المفاجئة

كتب : محمد خيري

11:16 ص 14/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أفراد عائلة مرتضى منصور (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    مرتضى منصور
  • عرض 10 صورة
    مرتضى منصور
  • عرض 10 صورة
    مرتضى منصور
  • عرض 10 صورة
    مرتضى منصور يصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 10 صورة
    مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق 1
  • عرض 10 صورة
    مرتضى منصور في عزاء الفنان مصطفى فهمي بعمر مكرم
  • عرض 10 صورة
    مرتضى منصور في عزاء إيهاب جلال
  • عرض 10 صورة
    مرتضى منصور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، وألزمته الراحة التامة.

وقال مرتضى منصور، خلال فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فوجئت أن السكر وصل لـ 600 وعلى وجه السرعة تم التواصل مع الأطباء، وخضعت لعدد من التحاليل، للاطمئنان على صحتي، والتزمت بالراحة التامة وطعام خاص وأدوية".

وأضاف: "بتكلم عن حالتي الصحية لأول مرة، وبشكل كل من سأل عليا، وبالأخص عائلتي وأصدقائي، وأنا لا أشمت في مرض أي شخص حتى لو كان عدو، لأن المرض ليس بيد أحد".

واختتم تصريحاته: "حصلي نفس الأزمة الصحية من قبل وتحديدا في عام 2021، وتم استدعاء الأطباء أيضا وقتها، والتزمت الفراش لفترة".

اقرأ أيضًا:

"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟

صورة متداولة لمحمد صلاح بالانتخابات الرئاسية الكاميرونية تثير الجدل.. ما قصتها؟

" 3 أشياء مختلفة".. كيف يقضي شيكابالا أوقاته بعد اعتزاله الكرة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مرتضى منصور الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك مرض مرتضى منصور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه ببداية التعاملات