كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، وألزمته الراحة التامة.

وقال مرتضى منصور، خلال فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فوجئت أن السكر وصل لـ 600 وعلى وجه السرعة تم التواصل مع الأطباء، وخضعت لعدد من التحاليل، للاطمئنان على صحتي، والتزمت بالراحة التامة وطعام خاص وأدوية".

وأضاف: "بتكلم عن حالتي الصحية لأول مرة، وبشكل كل من سأل عليا، وبالأخص عائلتي وأصدقائي، وأنا لا أشمت في مرض أي شخص حتى لو كان عدو، لأن المرض ليس بيد أحد".

واختتم تصريحاته: "حصلي نفس الأزمة الصحية من قبل وتحديدا في عام 2021، وتم استدعاء الأطباء أيضا وقتها، والتزمت الفراش لفترة".

