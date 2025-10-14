مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

جميع المباريات

إعلان

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة حول رحيل بن شرقي في يناير

كتب : محمد خيري

10:39 ص 14/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي من مران الأهلي
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي نهائي كأس مصر_3
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 9 صورة
    أشرف بن شرقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن كريم الدبيس، ظهير أيسر النادي الأهلي والمعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، يعد حلًا مميزًا للجبهة اليسرى لمنتخب مصر في الفترة القادمة.

وقال رمضان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "cbc": "كريم الدبيس تألق في الأولمبياد مع منتخب مصر في مركز الظهير الأيسر، وكان من اللاعبين المميزين، وفي حالة حصوله على الفرصة والثقة والخبرة سيكون لاعب رائع وسيكون حل مميز للجبهة اليسرى لمنتخب مصر".

وتابع: "الأهلي لم يقوم ببيع اللاعب وتمت إعارته لسيراميكا كليوباترا، من أجل اكتساب الخبرات والحصول على فرصة المشاركة".

وشدد:" جراديشار لاعب أقل من الأهلي، وييس توروب شخصيته تناسب الأهلي وسيتفوق على كولر بكثير، من الناحية الشخصية ولا أستطيع التحدث عن الأمور الفنية حاليًا، وهو شخصيته قوية جدًا".

وأختتم تصريحاته: "محمد علي بن رمضان، وبنشرقي أدائهم مع الأهلي لا يناسب قدراتهم الفنية، وأتوقع رحيل بنشرقي في يناير".

اقرأ أيضًا:

"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟

صورة متداولة لمحمد صلاح بالانتخابات الرئاسية الكاميرونية تثير الجدل.. ما قصتها؟

" 3 أشياء مختلفة".. كيف يقضي شيكابالا أوقاته بعد اعتزاله الكرة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بن شرقي أشرف بن شرقي الأهلي ضياء السيد أخبار الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه ببداية التعاملات