نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة حول رحيل بن شرقي في يناير

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن كريم الدبيس، ظهير أيسر النادي الأهلي والمعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، يعد حلًا مميزًا للجبهة اليسرى لمنتخب مصر في الفترة القادمة.

وقال رمضان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "cbc": "كريم الدبيس تألق في الأولمبياد مع منتخب مصر في مركز الظهير الأيسر، وكان من اللاعبين المميزين، وفي حالة حصوله على الفرصة والثقة والخبرة سيكون لاعب رائع وسيكون حل مميز للجبهة اليسرى لمنتخب مصر".

وتابع: "الأهلي لم يقوم ببيع اللاعب وتمت إعارته لسيراميكا كليوباترا، من أجل اكتساب الخبرات والحصول على فرصة المشاركة".

وشدد:" جراديشار لاعب أقل من الأهلي، وييس توروب شخصيته تناسب الأهلي وسيتفوق على كولر بكثير، من الناحية الشخصية ولا أستطيع التحدث عن الأمور الفنية حاليًا، وهو شخصيته قوية جدًا".

وأختتم تصريحاته: "محمد علي بن رمضان، وبنشرقي أدائهم مع الأهلي لا يناسب قدراتهم الفنية، وأتوقع رحيل بنشرقي في يناير".

اقرأ أيضًا:

"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟

صورة متداولة لمحمد صلاح بالانتخابات الرئاسية الكاميرونية تثير الجدل.. ما قصتها؟

" 3 أشياء مختلفة".. كيف يقضي شيكابالا أوقاته بعد اعتزاله الكرة؟