"بصراحة انا مستغرب ليه كدا؟".. شوبير يوجه رسالة نارية للزمالك حول ما حدث

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"داخل السيارة".. احتفال خاص من زوجة حسام حسن بعد التأهل للمونديال (فيديو)

حرصت دانا أدم زوجة حسام حسن، على تهنئته بشكل مختلف بالتأهل للمونديال، من خلال نشر فيديو عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"لمشاهدة الاحتفال.. اضغط هنا

10 صور لظهور إنفانتينو وترامب في قمة السلام بشرم الشيخ

ظهر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة السلام التي أُقيمت في شرم الشيخ، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا

"بينهما مدرب حراس".. تقارير تكشف ثنائي جديد ينضم لجهاز الأهلي بقيادة ثورب

كشفت تقارير صحفية آخر التطورات الخاصة بالطاقم المساعد المقرر تواجده، مع الدنماركي ياس ثورب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

صورة متداولة لمحمد صلاح بالانتخابات الرئاسية الكاميرونية تثير الجدل.. ما قصتها؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكاميرون صورة من سجلات وكشوفات المرشحين بالانتخابات الرئاسية ببلادهم تضمنت صورة لمحمد صلاح، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"عمل مع ثورب".. من هو كاي ستيفانس مدرب حراس الأهلي المحتمل؟

اقترب الدنماركي كاي ستيفانس، من تولي مهمة تدريب حراس مرمى النادي الأهلي، في الجهاز الفني تحت قيادة المدرب الدنماركي ياس ثورب المدير الفني الجديد للفريق، للتعرف عليه.. اضغط هنا

"طائرات خاصة وصور حصرية".. 3 امتيازات لأسرة لامين يامال في برشلونة

كشف الصحفي الإسباني رومان مولينا عن 3 امتيازات خاصة حصلت عليها أسرة نجم برشلونة لامين يامال من إدارة النادي، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

"تم استبدال لاعب مطرود".. قصة مباراة أثارت الجدل بالدرجة الثالثة وقرر اتحاد الكرة إعادتها

أعلن نادي بورتو إف سي، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة، تلقيه خطابًا مطلع الأسبوع الجاري من لجنة المسابقات، يفيد إعادة المباراة التي جمعته بنظيره دمياط، لمعرفة كواليس القصة.. اضغط هنا

"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟

احتفل أحمد سوكارنو عبدالمنعم لاعب الاتحاد السكندري السابق ورجل الأعمال المصري المقيم في أستراليا يوم الجمعة الماضي بزواجه من المخرجة إيناس الدغيدي، لمزيد من التفاصيل عنه.. اضغط هنا

"من الاتهام للاعتذار".. القصة الكاملة لأزمة تصريحات أحمد ياسر وطارق مصطفى

شهدت الساعات الماضية، حالة واسعة من الجدل بعد التصريحات القوية، التي خرج بها أحمد ياسر لاعب المصري البورسعيدي والبنك الأهلي السابق، حول تقاضي طارق مصطفى المدير الفني السابق للبنك، أموال من بعض اللاعب لمشاركتهم في المباريات، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

عدد سكانها 55 ألف نسمة.. معجزة من شمال المحيط الأطلسي تطرق أبواب كأس العالم

من الممكن أن يشهد كأس العالم 2026 مفاجأة كبرى، حيث ازدادت فرص منتخب جزر فارو في التواجد بمونديال أمريكا وكندا والمكسيك، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

" 3 أشياء مختلفة".. كيف يقضي شيكابالا أوقاته بعد اعتزاله الكرة؟

وبعد اعتزاله كرة القدم أصبح ظهور شيكابالا ينحصر بين ثلاثة وجهات: المناسبات العامة، مباريات نادي G ـ بصفته رئيسًا للنادي ـ بجانب ظهوره بقناة أم بي سي كمحلل رياضي، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا