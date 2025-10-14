"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟

يرى إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق، أن أسطورة الكرة المصرية ورئيس الأهلي الحالي محمود الخطيب، هو اللاعب الأفضل في تاريخ مصر متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وعند سؤال إبراهيم عن أفضل 10 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية، خلال ظهوره في إحدى البرامج التليفزيونية، وضع محمود الخطيب في المركز الأول بالقائمة ويليه نجم ليفربول الحالي محمد صلاح.

وجاء ترتيب سعيد لأفضل لاعب في تاريخ مصر كالتالي:

1- محمود الخطيب

2- محمد صلاح

3- محمد أبو تريكة

4- إبراهيم سعيد

5- حسام حسن

6- ميدو

7- حازم إمام

8- محمد زيدان

9- عماد متعب

10- شيكابالا

وأكد إبراهيم سعيد أن أكثر لاعب زامله وترك بصمة في حياته بشكل عام وليس بكرة القدم فقط، هو نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.

ويذكر أن إبراهيم سعيد زامل محمد أبو تريكة فى منتخب مصر لفترة ليست قليلة، وتوج الثنائي معا بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2006.

