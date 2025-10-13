"عمل مع ثورب".. من هو كاي ستيفانس مدرب حراس الأهلي المحتمل؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أخر التطورات الخاصة بالطاقم المساعد المقرر تواجده، مع الدنماركي ياس ثورب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

وذكرت صحيفة "Bold" الدنماركية، أن جوني مولبي سيتولي مهمة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بالإضافة إلى تولي كاي ستيفانس مهمة تدريب حراس مرمى المارد الأحمر.

وحتى الآن لم يتم الكشف بشكل رسمي، عن الطاقم المساعد للمدرب الدنماركي في النادي الأهلي، الذي من المقرر أن يتكون من 5 مساعدين.

وكان النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق تعيين المدرب صاحب الـ 55 عاما ياس ثورب، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعقد لمدة موسمين ونصف.

ومن المقرر أن يظهر ثورب للمرة الأولى في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي، بداية من غد الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر الجاري، استعدادا لمواجهة إيجل نوار البورندي في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويلاقي النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في إطار ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

