"حلم من زمان".. أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم 2026

كتب - يوسف محمد:

06:12 م 13/10/2025
علق محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر، على تأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وكتب هاني عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "حلم من زمان بيتحقق، مكناش نوصل من غير دعوات كل مصري كان في ضهرنا".

وأضاف: "فخور إني كنت جزء من جيل رجالة، كانت بتموت نفسها عشان اللحظة دي".

وتمكن منتخب مصر من التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واختتم المنتخب الوطني، مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالفوز على حساب غينيا بيساو، بنتيجة هدف دون مقابل، في لقاء الجولة العاشرة بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة للمونديال، برصيد 26 نقطة، جمعهم من 10 مباريات، يليه منتخب بوركينا برصيد 18 نقطة جمعهم من 9 مباريات خاضهم بالتصفيات حتى الآن.

منتخب مصر كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم مصر وغينيا بيساو محمد هاني

