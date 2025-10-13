"بالزي المغربي".. لاعبي منتخب مصر الثاني يشاركون مجموعة من الصور مع أحمد

علق محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر، على تأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وكتب هاني عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "حلم من زمان بيتحقق، مكناش نوصل من غير دعوات كل مصري كان في ضهرنا".

وأضاف: "فخور إني كنت جزء من جيل رجالة، كانت بتموت نفسها عشان اللحظة دي".

وتمكن منتخب مصر من التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واختتم المنتخب الوطني، مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالفوز على حساب غينيا بيساو، بنتيجة هدف دون مقابل، في لقاء الجولة العاشرة بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة للمونديال، برصيد 26 نقطة، جمعهم من 10 مباريات، يليه منتخب بوركينا برصيد 18 نقطة جمعهم من 9 مباريات خاضهم بالتصفيات حتى الآن.

