مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

1 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

- -
19:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"الصفوف لم تكتمل".. قرار من توروب للاعبي الأهلي قبل الظهور الأول

كتب : محمد خيري

01:46 م 13/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جيس ثورب
  • عرض 8 صورة
    جيس ثورب (3)
  • عرض 8 صورة
    جيس ثورب (2)
  • عرض 8 صورة
    جيس ثورب
  • عرض 8 صورة
    جيس ثورب (4)
  • عرض 8 صورة
    جيس ثورب (1)
  • عرض 8 صورة
    جيس ثورب (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة إضافية اليوم الإثنين من التدريبات.

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة الماية، تولي المدير الفني الدنماركي تدريب الفريق، ومعه 5 مساعدين أجانب.

ووفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أكد أن "توروب" قرر منح اللاعبين إجازة إضافية اليوم من التدريبات، حتى تكتمل صفوف الفريق بعودة الدوليين.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني الدنماركي ينتظر أيضا وصول مساعديه الـ 5، حيث إنهم سيصلون القاهرة مساء اليوم الاثنين.

جدير بالذكر، أن ييس توروب، منح لاعبي الأهلي راحة من مران أمس الأحد، لتستمر اليوم أيضًا، لعدم اكتمال الصفوف سواء عن طريق اللاعبين أو الجهاز المعاون.

ويقود توروب تدريبات الأهلي، غدًا الثلاثاء بعد العودة من الراحة، في أول ظهور له بعد توليه تدريب الفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ييس توروب الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي مدرب الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز لقمة تاريخية جديدة
ترامب يمنح حماس تفويضا مؤقتا لضبط الأمن في غزة
اشتباكات مسلحة بين حماس وعائلات مسلحة.. ماذا حدث في غزة أمس؟ (فيديو)