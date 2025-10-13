"الصفوف لم تكتمل".. قرار من توروب للاعبي الأهلي قبل الظهور الأول

بتواجد "آمر وليان".. استقبال خاص من زوجة حسام حسن للعميد بعد إنجاز المونديال

قرر الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة إضافية اليوم الإثنين من التدريبات.

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة الماية، تولي المدير الفني الدنماركي تدريب الفريق، ومعه 5 مساعدين أجانب.

ووفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أكد أن "توروب" قرر منح اللاعبين إجازة إضافية اليوم من التدريبات، حتى تكتمل صفوف الفريق بعودة الدوليين.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني الدنماركي ينتظر أيضا وصول مساعديه الـ 5، حيث إنهم سيصلون القاهرة مساء اليوم الاثنين.

جدير بالذكر، أن ييس توروب، منح لاعبي الأهلي راحة من مران أمس الأحد، لتستمر اليوم أيضًا، لعدم اكتمال الصفوف سواء عن طريق اللاعبين أو الجهاز المعاون.

ويقود توروب تدريبات الأهلي، غدًا الثلاثاء بعد العودة من الراحة، في أول ظهور له بعد توليه تدريب الفريق.