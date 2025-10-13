مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

- -
19:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

أحمد ياسر يفجر مفاجأة: طارق مصطفي كان بياخد فلوس من اللاعبين في البنك الأهلي

كتب : محمد خيري

11:07 ص 13/10/2025

طارق مصطفى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فجر أحمد ياسر لاعب فريق المصري البورسعيدي السابق، مفاجاة بشأن طارق مصطفى المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي.

وقال ياسر في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "طارق مصطفي كان يتقاضى أمولاً من اللاعبين في البنك الأهلي لاشراكهم في المباريات".

وأضاف: "هذا الأمر أنا شاهد وأعلمه جيدا ومن بعض اللاعبين في صفوف فريق البنك الأهلي واتحدى أي حد يكذبني".

وتابع: "أعلم تماما أن طارق مصطفى كان يتقاضى امولاً من اللاعبين في البنك الأهلي لاشراكهم في المباريات".

وواصل: "منتخب مصر مع حسام حسن أفضل من روي فيتوريا مدرب المنتخب السابق ولا يوجد مقارنة بين المدربين، والعميد يعمل على النزول، بمعدل الأعمار السنية في منتخب مصر وهذا شئ جيد للغاية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طارق مصطفى أحمد ياسر البنك الأهلي أخبار البنك الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يمنح حماس تفويضا مؤقتا لضبط الأمن في غزة
إعلام عبري عن نتنياهو: الحرب انتهت