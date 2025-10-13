فجر أحمد ياسر لاعب فريق المصري البورسعيدي السابق، مفاجاة بشأن طارق مصطفى المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي.

وقال ياسر في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "طارق مصطفي كان يتقاضى أمولاً من اللاعبين في البنك الأهلي لاشراكهم في المباريات".

وأضاف: "هذا الأمر أنا شاهد وأعلمه جيدا ومن بعض اللاعبين في صفوف فريق البنك الأهلي واتحدى أي حد يكذبني".

وتابع: "أعلم تماما أن طارق مصطفى كان يتقاضى امولاً من اللاعبين في البنك الأهلي لاشراكهم في المباريات".

وواصل: "منتخب مصر مع حسام حسن أفضل من روي فيتوريا مدرب المنتخب السابق ولا يوجد مقارنة بين المدربين، والعميد يعمل على النزول، بمعدل الأعمار السنية في منتخب مصر وهذا شئ جيد للغاية".